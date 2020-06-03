شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تتهم الغنوشى بتعمد إرباك جلسة مساءلته وتعطيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى عبير موسى، في مداخلتها اليوم الأربعاء، قبيل بداية أعمال جلسة المساءلة التي يخضع لها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إن "هناك تمطيطا متعمدا ودعوات لرفع الجلسة من أجل تعطيل مسار الجلسة العامة".

وطالبت بمواصلة عمل الجلسة معتبرة أن هناك "سياسة ممنهجة تعتمد الإرباك" وفق تعبيرها.

وأعربت "موسي" عن استيائها بسبب التأخير الحاصل في موعد الجلسة دون إخطار النواب، مشددة على أن كل تلك الممارسات تصب في اتجاه تأجيل الجلسة إلى ساعة متأخرة من الليل حتى لا يتابعها أغلب التونسيون وهو ما لا تقبله، وفق تعبيرها.

Advertisements

وكان راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسى، رفع جلسة مساءلته ، ودعا قادة الكتل للاجتماع، وسط انتقادات لنواب حركة النهضة بتعطيل هذه الجلسة.