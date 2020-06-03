شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب سياسى إسلامى بتونس يصف نائبين انسحبا من حزبه بـ"النعاج" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب عن حزب الرحمة التونسى سعيد الجزيري ، نائبين عن حزب الكرامة بـ"النعاج". وذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب التونسى ، اليوم الأربعاء.
وقال الجزيري إنه تمت سرقة "نعاج" من حزبه في اشارة إلى انسحاب نائبين من كتلة الحزب والتحاقهما بائتلاف الكرامة.
وأدى ذلك إلى حالة من الغضب في صفوف عدد من النواب وتدخل النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري وطالبه بالإعتذار.
وقال البحيري: " نحب نقول لسعيد الجزيري ماناش في رحبة متاع غنم وماناش في بطوار الوردية.. والحديث على النعاج والعلالش والمعيز ما يليقش بيك".
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