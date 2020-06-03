شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب سياسى إسلامى بتونس يصف نائبين انسحبا من حزبه بـ"النعاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب عن حزب الرحمة التونسى سعيد الجزيري ، نائبين عن حزب الكرامة بـ"النعاج". وذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب التونسى ، اليوم الأربعاء.

وقال الجزيري إنه تمت سرقة "نعاج" من حزبه في اشارة إلى انسحاب نائبين من كتلة الحزب والتحاقهما بائتلاف الكرامة.

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وأدى ذلك إلى حالة من الغضب في صفوف عدد من النواب وتدخل النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري وطالبه بالإعتذار.

وقال البحيري: " نحب نقول لسعيد الجزيري ماناش في رحبة متاع غنم وماناش في بطوار الوردية.. والحديث على النعاج والعلالش والمعيز ما يليقش بيك".