شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة العلا السعودية تستعد للموسم الثالث من مهرجان شتاء طنطورة فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة المملكة العربية السعودية، تستعد حاليا محافظة العلا، لاستقبال الزوار فى شهر أكتوبر المقبل لاكتشاف المنطقة التاريخية، والمواقع الأثرية الأساسية، والمشاركة في جولات ومغامرات سياحية متنوعة، فالمحافظة تواصل عمليات التطوير، لتحويل المحافظة إلى وجهة سياحية عالمية، وتقوم بتنفيذ استراتيجية السياحة المسؤولة والمحافِظة على البيئة لجعل العلا وجهة حضارية وثقافية.



محافظة العلا

العلا تتضمن أول موقع تراثي عالمي لليونسكو في المملكة، بخلاف بعض المناطق والمواقع الأثرية، ويعتبرها الكثيرون متحفا مفتوحاً فى شمال غرب السعودية.

بعض زوار مهرجان شتاء طنطورة، أتيحت لهم فرصة زيارة المواقع الأثرية خلال العامين الأولين من المهرجان، أما هذا العام، فللمرة الأولى ستكون زيارة معالم المنطقة ذات الأهمية التاريخية والثقافية مسموحة على مدار السنة لكل من يرغب في اكتشاف الحضارة الإنسانية التي ازدهرت في هذه الأرض قبل 250 ألف عام.

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وبحسب موقع "سبق" السعودى، فإن الزوار سيتاح لهم استكشاف المواقع الأربعة البارزة في العلا، وهى موقع الحِجر ، وهو موقع تراثي عالمي لليونسكو منذ عام 2008ودادان التي تعتبر من أكثر المدن تطوراً في الجزيرة العربية و جبل عكمة والبلدة القديمة التي كانت بحصونها العتيقة في مفترق طرق الحضارات منذ القرن الثانى عشر ميلادى.