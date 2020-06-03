شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تونسية للغنوشى: "نتمنى أن نخلص البرلمان منك اليوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النائبة بالبرلمان التونسى عن حزب الوطني الحر عبير موسي ، اليوم الاربعاء، في مداخلتها في جلسة سحب الثقة من الغنوشي التونسيين إلى السهر إلى بعد منتصف ليل اليوم لمتابعة الجلسة.

واعتبرت موسي أن راشد الغنوشي يحاول تمييع الجلسة والتهرب من المسؤولية وذلك بعد أن أجرى مشاورات مع أعضاء كتلة النهضة الذين وصفتهم بأعضاء "التنظيم".

وقالت موسي: كل الأمل أن يفرح التونسيين اليوم بجمع 73 إمضاء لسحب الثقة من الغنوشي.

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ووجهة إصبعه للغنوشي قائلة: "نتمنى ان نخلص البرلمان منك اليوم". وفقا لصحيفة الجريدة التونسية