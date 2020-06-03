شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة كويتية تطالب رئيس الوزراء بتغيير وزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت عضو مجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم، اليوم الأربعاء، بتغيير وزير المالية لعدم قدرته على تطبيق التقرير الذى أعدته اللجنة التوجيهية لتحفيز الاقتصاد.

وأضافت الهاشم أن وزير المالية براك الشيتان لا يملك رؤية إصلاحية قادرة على مواجهة الأزمة، هو ضحل اقتصاديا وفنياً لرسم سياسة إنقاذ، موضحة أنه مطلوب تغييره على وجه السرعة.

وتابعت، مخاطبة رئيس الوزراء بقولها "تخلص من مستشاري مجلس الوزراء الوافدين الذين يتعمدون استمرار التشابك ويصيغون لكم مشاريع القوانين لصالح بقائهم لأطول مدة ممكنة وذكرت لك أسماءهم".