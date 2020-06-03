شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل أكثر من 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 62160 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى قطر، اليوم الأربعاء عن تسجيل أكثر من 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والإجمالى 62,160، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 3 ملايين حالة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها هذا الفيروس، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت أعداد الإصابة إلى أكثر من 6.4 ملايين إصابة.

وفيما قالت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد تجاوز 200 ألف، وإن الهند قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.

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وسجلت الولايات المتحدة، أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالى الوفيّات الناجمة عن الوباء فى هذا البلد إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وتخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ فى البرازيل، الثلاثاء، عتبة الـ30 ألف وفاة بعدما حصد الوباء فى يوم واحد أرواح 1262 مصابًا، فى حصيلة وفيات يومية قياسية فى هذا البلد، كما أعلنت وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة فى روسيا، عن تسجيل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و178 وفاة، وفيما سجلت باكستان أكثر من 4 آلاف حالة مصابة فى يوم واحد.

ويواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، منذ ظهوره أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس.