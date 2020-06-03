عبر تركيا.. 112 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب السورية

هطاي / الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة 112 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب السورية عبر تركيا.

وذكر مراسل الخليج 365، الأربعاء، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية عن طريق معبر "جيلوه غوزو"، في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

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وبحسب مصادر مطلعة، سيتم توزيع المساعدات الأممية على محتاجين في إدلب وريفها.

وبلغت المساعدات الإنسانية التي أرسلتها المنظمة الأممية إلى إدلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 1479 شاحنة.



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