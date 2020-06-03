الصحة العالمية: تحصين أكثر من 23 ألف طفل يمني ضد أمراض معدية

اليمن / الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها حصنت أكثر من 23 ألف طفل يمني ضد الأمراض المعدية خلال عام 2019.
وقال مكتب المنظمة الأممية باليمن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يعد الأطفال من بين أضعف فئات اليمن تأثرا بالأزمة الإنسانية الحالية".
وأضاف: "تسعى المنظمة لحماية هؤلاء الأطفال، حيث قامت، بدعم من دولة الكويت، بتحصين 23 ألفا و433 طفلا دون سن الخامسة، ضد الأمراض المعدية خلال عام 2019"، دون تفاصيل أخرى.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، حذرت المنظمة من احتمال تأثير كورونا على نصف سكان البلاد التي تعاني هشاشة وضعفا في القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام.
وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في اليمن 399، بينها 87 وفاة، و15 متعافيا.
ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو، تسجيل 4 إصابات بالفيروس بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن الإحصاءات الحقيقية للضحايا.
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