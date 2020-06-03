كورونا.. 4 وفيات بالكويت وواحدة في تونس

مراسلون / الخليج 365
أعلنت الكويت، الأربعاء، 4 وفيات بكورونا، فيما سجلت تونس وفاة واحدة ورصد المغرب 44 إصابة.
في الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 4 وفيات و710 إصابات.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 29 ألفا و359، بينها 230 وفاة، و15 ألفا و750 حالة تعاف.
وفي تونس، رصدت وزارة الصحة وفاة واحدة وإصابة فقط.
وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و87، بينها 49 وفاة، و965 حالة تعاف.
وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 44 إصابة، و233 حالة تعاف.
وأشارت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و910، بينها 206 وفيات، و6 آلاف و643 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و474 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 382 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين 83 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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