الكويت: آمال حل الخلاف الخليجي أكبر مما كانت عليه

الكويت / الخليج 365
قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، الأربعاء، إن محاولات حل الأزمة الخليجية مستمرة، وآمال الحل "أكبر مما كانت عليه".
ونقلت مصادر مطلعة للأناضول، عن الصباح قوله: "أؤكد اهتمام سمو الأمير (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) بأن تكون الكويت دائما هي من تجمع الأطراف المختلفة".
وتابع: "للأسف، نحن الآن في السنة الرابعة من الخلاف الخليجي، لكن المحاولات ما زالت مستمرة، والآمال أكبر مما كانت عليه، الآن إذا تقدمنا خطوة تليها أخرى".
وتدخل الأزمة الخليجية، الجمعة، عامها الرابع، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصرعلاقاتها مع قطر.
وفرضت الدول الأربع على قطر "إجراءات عقابية" بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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