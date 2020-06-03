انخفاض السياحة في قطر 30.6 بالمئة خلال 4 أشهر بسبب كورونا

أحمد حاتم/ الخليج 365



أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، انخفاض أعداد السياح الوافدين إلى قطر، خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 30.6 بالمئة على أساس سنوي.



وحسب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، انخفض عدد السياح الأجانب إلى 547 ألفا و175 سائحاً خلال الأربعة أشهر نهاية أبريل/نيسان، مقابل 789 ألفا و27 سائحاً بالفترة المقارنة من العام السابق.



وجاء التراجع الكبير في أعداد الزوار، نتيجة إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداء من 18 مارس/آذار الماضي، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.



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ومثلت النسبة الأكبر للسياحة الأجنبية الوافدة من أوروبا بنسبة 41 بالمئة بنحو 226 ألف زائر، ثم دول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 31 بالمئة بنحو 186.8 ألف سائح، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 بالمئة لنحو 53.788 ألف زائر



وكانت أعداد السياح الوافدين لقطر، ارتفعت بنسبة 17.4 بالمئة خلال عام 2019 إلى 2.136 مليون سائح.



وتسعى قطر إلى جذب 5.6 ملايين سائح إليها سنوياً بحلول 2023، إلا أن جائحة كورونا كان لها تأثير على قطاع السياحة العالمي والذي يستمر عدة سنوات حتى تتعافى مرة أخرى.



وارتفعت إصابات قطر بفيروس كورونا لنحو 60 ألف و259 إصابة حتى اليوم الأربعاء، بجانب 43 حالة وفاة، وشفاء أكثر من 36 ألف حالة.

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