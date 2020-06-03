قطر تخفف قيود كورونا بدءا من الخميس

أحمد يوسف / الاناضول

أعلنت قطر، الأربعاء، بدء تخفيف إجراءات احترازية، كانت اتخذتها قبل نحو 3 أشهر، للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء القطري، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، وفق وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بتعديل حزمة إجراءات احترازية ضد كورونا، للعمل بها بدءاً من الخميس.

وشمل التعديل تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص لتكون من السابعة صباحا (5:00 ت.غ) وحتى الثامنة مساء (18:00 ت.غ)، بدلا من التاسعة صباحا (7:00 ت.غ) وحتى الثالثة عصرا (13:00 ت.غ).

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كما تم السماح بممارسة نشاط التريض على أن تكون في المناطق القريبة لمنطقة السكن ودون اشتراط ارتداء الكمامات، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 3 أمتار.

وتضمن التعديل أيضا السماح بتواجد 4 أشخاص في المركبات الخاصة، بدلا من قرار سابق بإلزام المواطنين بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات خلال الانتقال بالمركبات.

ومنذ منتصف مارس/أذار الماضي، اتخذت قطر حزمة إجراءات احترازية مشددة، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وحتى الأربعاء، سجلت قطر إجمالا 62 ألفا و160إصابة، بينها 45 وفاة، و37 ألفا و542 حالة تعاف.

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