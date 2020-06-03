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سلطنة عُمان تسجل 738 إصابة بكورونا

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الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (738) إصابة جديدة بمرض فيروس (كوفيد ١٩)، منها (324) حالة لعمانيين، و 414) حالة  لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (13538) حالة، وعدد الوفيات (67)
وتود الوزارة التأكيد بأن (2845) حالة قد تماثلت للشفاء.

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