الكويت تسجل 710إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة عن تسجیل 710 اصابات جدیدة بفیروس خلالال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29359 كما تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر اصابتھا بالفیروس لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 230 حالة.

واضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي ان من بین ھذه الحالات المصابة حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى مبینا انھ جار فحص المخالطین لھم.

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