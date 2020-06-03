إلغاء الدوري العراقي بدون تحديد بطل

أعلنت الهيئة التطبيعية، اليوم الأربعاء، إلغاء منافسات الدوري العراقي للموسم الحالي وعقدت الهيئة التطبيعية اجتماعًا بممثلي الأندية لمناقشة مصير المسابقة، اليوم الأربعاء، لتخرج بقرار رسمي يقضي بشطب النتائج، وإلغاء الموسم. وكانت الأندية تطالب بإلغاء الموسم، لتعثره منذ البداية، وتوقفه 4 أشهر، بسبب الاحتجاجات الشعبية، ومن ثم توقفه مجددًا بسبب فيروس كورونا.

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