رفعت بلدية أم سرار الفرعية بمساندة إدارة النظافة العامة أكثر من 225 طن من الأنقاظ ومخلفات البناء بحي الموسى حيث أوضح سعادة رئيس بلدية خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني أن الفرق الميدانية لازالت تواصل أعمالها بشكل يومي لمعالجة التشوه البصري الحاصل جراء تلك المخلفات ، مبيناً حرص البلدية واهتمامها بوضع معالجة تلك المخلفات ضمن أولوياتها وإستراتيجياتها لمعالجة التشوة البصري للحفاظ على الوجه الحضاري بالمحافظة والقضاء على الظواهر السلبية لمنع التلوث البيئي ، مؤكداً على ان جميع البلديات الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط تعمل وفق جدول زمني محدد وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وبمتابعة سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوة البصري وتكثيف الجهود والحملات الميدانية لرفع النفايات والمخلفات التي تشوة المنظر العام وتلوث البيئة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية خميس مشيط ثكثف جهودها الميدانية لمعالجة التشوة البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.