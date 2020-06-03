صحة جدة تدشن حملة توعوية للوقاية من كورونا في المساجد و المجمعات التجارية

استمراراً لجهود وزارة الصحة في تطبيق المزيد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، الحملة التوعوية للوقاية من عدوى فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) تحت شعار ( نعود بحذر ) بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد بجدة، و التي أنطلقت من مساجد محافظة جدة تزامناً مع قرار السماح بالصلاة في المساجد .

و تهدف الحملة إلى تنفيذ جولات توعوية صحية لمساجد المحافظة لتعزيز دورها الوقائي في تطبيق الإجراءات الإحترازية من عدوى فيروس كورونا ، و ذلك بتوعية المصلين و حثهم على إتباع الإشتراطات الصحية المتبعة مثل لبس الكمامة القماشية ، و إحضار سجادة للإستخدام الشخصي ، بالإضافة إلى إستخدام المصحف الإلكتروني من خلال الأجهزة المحمولة الحديثة ، إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمها قبل و بعد زيارة المسجد .

و ستقوم الفرق الصحية أيضاً بالفرز البصري و الفحص الحراري للمصلين عند مداخل المساجد قبل إقامة الصلاة ، و تذكيرهم بضرورة التباعد الإجتماعي عن طريق الإلتزام بالملصقات أو العلامات الموضحة على سجاد المسجد أو إبقاء مسافة متر و نصف إلى مترين بين كل مصلي و الآخر .

و ضمن نفس السياق دشنت الصحة في جدة أيضاً الحملة التوعوية للوقاية من عدوى فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) تحت نفس الشعار ( نعود بحذر ) و التي أنطلقت من الياسمين مول ، بهدف إلى تعزيز دور المراكز التجارية في تطبيق الإجراءات الإحترازية من عدوى فيروس كورونا و ذلك من خلال توعية مرتادي المول و العاملين و حثهم على الإلتزام بالإشتراطات الصحية الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا مثل لبس الكمام ، و حثهم على غسل اليدين أو تعقيمها بإستمرار بإستعمال معقمات اليدين المتوفرة عند مداخل المحلات قبل و بعد الخروج من المحل ، إضافة إلى تجنب لمس العينين و الأنف و الفم و تغطيتهم عند العطس ، و تشجيع مرتادي المول على الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية ، كما تحث الفرق الصحية التوعوية على الإلتزام بالتباعد الاجتماعي في ( المداخل و المخارج و المصاعد و دورات المياة ) و إتباع بذلك الملصقات الأرضية التي تحث على فرض مسافة آمنة بين كل شخص و آخر ، كما تقوم الفرق بالدعم في الفرز البصري و الفحص الحراري عند مداخل المول تحسباً لحالات اشتباه كورونا و ضمان عدم اختلاطهم ببقية المتسوقين .