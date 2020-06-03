شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي الآيفون.. طريقة لنقل أكثر من تطبيق لأيقونة واحدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المختص في المجال التقني محمد الهاشل، طريقة نقل أكثر من تطبيق في الآيفون دفعة واحدة ووضعهم في تطبيق واحد، في ثوان معدودة.
وأبان “الهاشل” عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع ” تويتر” أنه يتم نقل التطبيقات من خلال الضغط على التطبيقات المراد نقلها وتجميعها في مكان بالشاشة الرئيسية ثم وضعهم دفعة واحدة في الأيقونة المراد نقلها إليها.
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