مصري يثير الإعجاب في احتجاجات أمريكا... فيديو

تحول مقطع مصور لرجل مصري إلى أحد الفيديوهات المتداولة خلال الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة.

وبحسب المقطع المتداول يعمل الرجل في متاجر في الولايات المتحدة الأمريكية، ودخل عليه أحد المحتجين من ذوي البشرة السوداء، وحاول الاستيلاء على الأموال من المتجر، فقال للرجل الجالس خلف صندوق النقود: "أعطني كل ما لديك من أموال.. أنت تعلم أن السود الآن يحصلون على كل شيء يريدونه".

​رد البائع المصري: "لا نبيع لمن لا يرتدون كمامة.. أنا أسود أكثر منك".

فرد عليه الشخص الأسود، هل أنت زنجي؟" ورد عليه "أنا مصري".

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ولم يظهر المقطع المتداول وجه الشخص الآخر الذي يتحدث إلى المصري، ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة المقطع.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل المقطع المصور، مشيدين بشجاعة المواطن المصري، واصفين رده بـ"الصدمة".

​واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود يدعى مقتل جورج فلويد، وشهدت الاحتجاجات أعمال سلب ونهب وعنف قابلها تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".