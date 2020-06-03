وزير مصري يتحدث عن تطبيق الحظر الكامل ويكشف حدثا لأول مرة... فيديو

وقال هيكل، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "النهار"، أمس الثلاثاء، إن "الحظر الموجود يعد طبيا وليس سياسيا أو أمنيا، وبالتالي الجميع فيه شركاء، فالحكومة اتخذت هذا القرار خوفا منها على حياة المواطنين، ويجب على المواطنين أن يشعروا بالخوف على أسرتهم وأهاليهم وأولادهم أيضا".

وأضاف أن "الحكومة قامت بعمل حظر كلي مرتين في أزمة كورونا دون الإعلان عن ذلك بشكل صريح، وهو يوم شم النسيم، وأسبوع عيد الفطر"، مشيرا إلى أن إجازة عيد الفطر كانت من المفترض أن تكون 3 أيام في القطاع الحكومي، ويومين فقط في القطاع الخاص، ولكن أمرت الحكومة بأن تكون الإجازة 8 أيام بدءا من الجمعة للجمعة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 47 حالة جديدة.