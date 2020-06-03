إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين

ودعت وزارة الأوقاف المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث طلبت من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد، وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد.
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ودعا العاملين في المساجد إلى تعقيم المساجد بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بعشر دقائق، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون عشر دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون عشرين دقيقة.
ونبه إلى استمرار تعليق الاحتفالات والأنشطة العامة داخل المساجد، مضيفا: "نؤكد على المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان المسجدية المكلفة بتنفيذ الإجراءات الوقائية، كما نؤكد على الخطباء، والأئمة بعدم الإطالة في الخطبة والصلاة".
ومنعت السلطات في غزة منذ 25 مارس/آذار، المصلين من أداء الصلاة في المساجد، لكنها سمحت بأداء صلاة عيد الفطر أواخر الشهر الماضي.
وسجل قطاع غزة 61 إصابة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، و18 حالة شفاء.
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