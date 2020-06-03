الدولار يواصل الارتفاع في مصر ويتخطى حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة منذ شهور

© Sputnik . Alexey Suchorukov

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، مقابل 15.87 جنيه للشراء، و15.97 للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 6 قروش، حيث سجل 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في كل من البنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد، والبنك الكويتي الدولي، وHSBC، وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان، ارتفاع بنحو 12 قرشا، ليسجل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في بنك الإسكندرية 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الصرف، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 15.77 جنيها للشراء و15.87 جنيها للبيع.