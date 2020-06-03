شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا في المملكة.. تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2369 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. Advertisements وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 2369 حالة تعافي من كورونا، ليصل مجموع المتعافين إلى 68159 حالة، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 579 حالة.

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