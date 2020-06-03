شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ 13 عاماً.. تحويلات المواطنين للخارج تنخفض إلى 2.95 مليار ريال خلال أبريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت بيانات رسمية أصدرتها مؤسسة النقد العربي “ساما” أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، سجلت انخفاضاَ خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 9%، لتبلغ نحو 9.79 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من 2019.
وأوضحت البيانات أنه بمقارنة التحويلات التي تمت بشهر مارس 2020، فإنها سجلت تراجعاً خلال أبريل الماضي بنحو 2.43 مليار ريال، وبنسبة 20%..
على جانب آخر، انخفضت تحويلات المواطنين للخارج خلال أبريل الماضي بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 لتصل إلى 2.95 مليار ريال، مسجلة أدنى قيمة لها في أكثر من 13 عامًا، أي منذ يناير 2007 التي بلغت حينها نحو 2.57 مليار ريال.
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