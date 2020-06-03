شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سار للمواطنين من «مجلس الشورى».. الموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على مشروع نظام الضمان الاجتماعي، خلال جلسته العادية الـ43 للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة (عن بُعد)،

وقال مجلس الشورى، في بيان له، إن المشروع يهدف إلى ضمان حد أدنى للدخل، يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.

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وأضاف الشورى، أن النظام يهدف أيضاً إلى وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى، وإيجاد رابط وثيق بينهم.

وأوضح المجلس، أن نظام الضمان الاجتماعي يعمل كذلك على تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.

وأكد الشورى، أن مشروع النظام يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والتي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.