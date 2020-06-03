فيسبوك وباي بال تستثمران في "النقل الذكي" بإندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الإندونيسية "جوجيك" الأربعاء أن شركتي فيسبوك وباي بال تستثمران بها، حيث لحقتا بعمالقة تكنولوجيا آخرين مثل جوجل وتينسنت.



ويعد استثمار فيسبوك وباي بال دعامة لمدفوعات وعمليات الخدمات المالية لجوجيك، التي تنافس شركة جراب السنغافورية.

وقال أندريه سوليستيو، الرئيس التنفيذي المساعد لجوجيك، في بيان: "من خلال العمل معا، لدينا الفرصة لتحقيق شيء فريد حقا حيث نهدف إلى مساعدة المزيد من الشركات على الرقمنة والتأكد من أن استمتاع ملايين كثيرة من المستهلكين بالمزايا التي يمكن أن يقدمها الاقتصاد الرقمي".

Advertisements

يذكر أن شركة "جوجيك" أطلقت تطبيق استدعاء الدراجات البخارية وسيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي في جاكرتا عام 2015. ومنذ ذلك الوقت حقق التطبيق شعبية كبيرة في سوق خدمات النقل الذكي في إندونيسيا، حيث يقدم خدمة توصيل الطعام للمنازل وخدمات الدفع الإلكتروني. كما يتيح التطبيق العديد من الخدمات تحت الطلب مثل حجز عامل نظافة وتوصيل الأدوية للمنازل.

وقالت شركة جوجيك اليوم إن استثمار باي بال سوف يسمح للشركة الأمريكية بدمج خدمة الدفع الخاصة بها في خدمات جوجيك.

وأوضحت أيضا أن عملاء خدمة الدفع التي تقدمها جوجيك "جو باي" سوف يتمكنون من الوصول إلى شبكة باي بال التي تضم أكثر من 25 مليون تاجر حول العالم.

وأشارت جوجيك أيضا إلى أن استثمار فيسبوك هو الأول لعملاقة التواصل الاجتماعي في إندونيسيا. وتعد خدمة الرسائل النصية التابعة لفيسبوك "واتساب" من بين خدمات المراسلة الأكثر شعبية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال مات إيديما، رئيس العمليات في واتساب: "بالعمل معا، يمكننا المساعدة في جلب ملايين الشركات الصغيرة والعملاء الذين تخدمهم في أكبر اقتصاد رقمي في جنوب شرق آسيا".