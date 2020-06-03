شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: متمسكون بوجود القوات الدولية لحفظ الاستقرار فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن تقدير لبنان لجهود الأمم المتحدة والدول الصديقة ولقوات اليونيفيل قيادة وأفراداً، وعن التزامه بالقرار ١٧٠١ وباستمرار الهدوء والاستقرار في الجنوب.

وقال ميشال عون خلال مؤتمر صحفى، إنّ تمسّكنا بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبّثنا بالحريات العامة التي كرّسها دستورنا وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه.

وفى وقت سابق أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عدم صحة كافة الأنباء المتداولة فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول صحة الرئيس ميشال عون، واصفة إياها بالشائعات التى تستهدف إحداث بلبلة متعمدة فى البلاد، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية ستلاحق مطلقيها وفقا للقانون.

وذكر مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية – فى بيان له اليوم – أن "البعض دأب على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى تتناول صحة رئيس الجمهورية ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التى عُممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة فى البلاد وبث القلق فى نفوس المواطنين".

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وأضاف، "إن مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية إذ ينفى نفيا قاطعا هذه الروايات والتى لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأى العام عدم الأخذ بها، ويلفت إلى أن بثها تحظره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالى فإن الأجهزة الأمنية والقضائية سوف تلاحق مروجى هذه الشائعات الخبيثة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مطلقيها والمروجين لها".

على صعيد متصل، نشر رئيس لجنة المال والموازنة فى مجلس النواب اللبنانى النائب إبراهيم كنعان، مقطع فيديو مصورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) وهو يتجول بصحبة الرئيس اللبنانى ميشال عون فى حديقة قصر بعبدا الجمهوري.