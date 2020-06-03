شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة لـ 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا تعود لوافد يبلغ من العمر 37 عاما، لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

وقالت وزارة الصحة، البحرينية اليوم الأربعاء، بحسب موقع روسيا اليوم إن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى البحرين عبر موقعها الإلكترونى، الاثنين، تسجيل 406 إصابات جديدية بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الكلى للإصابات إلى 4715 حالة، منها 4704 حالات مستقرة، و11 فى الرعاية المركزة، منوهة بارتفاع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 7070، بينما توفى 19 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

كانت البحرين بدأت باستخدام ثلاث روبوتات طبية فى أجنحة العزل الطبى بالمستشفيات والمراكز المخصصة للعزل، إذ انطلقت تجربتها فى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى للعزل، حيث يمكن استخدام الربوت الأول فى نقل الأدوية والطعام ويمكنه من خلال كاميرا حرارية أن يُرسل صورة مع درجة الحرارة لمركز التحكم، بينما يقوم الربوت الثانى بتعقيم غرف العزل ومرافق المركز الطبى، أما الربوت الثالث فيستخدم لنقل المستلزمات الطبية ويتميز بسهولة الحركة وحمل أوزان ثقيلة.