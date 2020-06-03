نائب رئيس الحكومة الليبية يصل إلى موسكو

موسكو/ الخليج 365



وصل نائب رئيس الحكومة الليبية، أحمد معتيق، الأربعاء إلى موسكو لإجراء محادثات رسمية مع الحكومة الروسية بشأن الأوضاع في ليبيا.



ورافق معتيق إلى روسيا، وزير الخارجية محمد سيالة، حسبما نقلت قناة "فبراير" الليبية (خاصة).



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وتزامنت الزيارة مع إعلان الجيش الليبي، رسميا، عملية تحرير مطار طرابلس من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.



وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.