بدء عودة عشرات الأسر النازحة لمناطق جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

بدأت عشرات العائلات النازحة في ليبيا، الأربعاء، العودة إلى مناطق جنوبي طرابلس، عقب استعادتها من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وتطهيرها من الألغام.

ووفق مراسل الخليج 365، سمح الأمن المركزي في بلدية "أبو سليم" بعودة النازحين إلى منطقة "الهضبة" التابعة لها إداريا بعد أكثر من عام على النزوح.

ومؤخرا، استعاد الجيش الليبي منطقة الهضبة من مليشيا حفتر وقام بتطهيرها من الألغام.

وتجمعت عشرات الأسر النازحة، صباحًا، عند النقاط التي حددها الأمن المركزي من أجل الدخول إلى أحياء "الهضبة" لتفقد منازلهم التي غادروها قبل عام.

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وحذر الأمن المركزي من الاقتراب من الأحياء غير المعلن عنها لكون عملية تطهيرها من الألغام لم تنته بعد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش رسميا، انطلاق عملية تحرير مطار طرابلس من مليشيا حفتر، وشن 10 غارات جوية استهدفت آليات وأفراد لحفتر في طرابلس.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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