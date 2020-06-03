إسرائيل تمنع فعالية تضامنية مع الشيخ "صبري" خطيب "الأقصى"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

منعت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، فعالية تضامنية مع الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وحاصرت قوات من الشرطة، محيط منزل الشيخ صبري، في حي الصوّانة بالقدس، حيث كان من المقرر أداء صلاة الظهر، وإلقاء كلمات تضامنية.

وتمنع الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري، من دخول المسجد الأقصى منذ أكثر من 4 أشهر، بموجب قرار ينتهي سريانه يوم الخميس (4 يونيو/حزيران الجاري).

واستدعت الشرطة الشيخ صبري، للقدوم إلى التحقيق، الأربعاء، لتسليمه أمر إبعاد جديد، عن المسجد.

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وأراد الفلسطينيون التعبير عن تضامنهم مع الشيخ صبري، قبل توجهه إلى التحقيق، إلا ان الشرطة الإسرائيلية حظرت هذا التجمع.

وحاصرت الشرطة منزل الشيخ صبري، حيث يتواجد مع أفراد أسرته، وأجبرت باقي الفلسطينيين على مغادرة المكان، ومنعت المحامين من لقائه.

وشوهد عناصر الشرطة وهم يعتقلون 3 فلسطينيين على الأقل، وتسليم نحو 10 آخرين أوامر استدعاء للتحقيق.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اتهمت الشيخ صبري بالتحريض، على خلفية مواقفه الهادفة للحفاظ على إسلامية المسجد الأقصى.

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