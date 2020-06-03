تشاووش أوغلو: لن يكسب حفتر معركة ليبيا

أنقرة / الخليج 365وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:

ـ ما زال حفتر بعيدا عن الحل السياسي في ليبيا

ـ الإمارات ومصر وفرنسا تواصل تقديم الدعم للجنرال الانقلابي

ـ تركيا حافظت على التوازن في ليبيا، وإلا كان وضع البلد سيتحول إلى حرب شوارع

ـ أنقرة ترغب في إيجاد حل سياسي يحتضن ليبيا بأسرها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لن يستطيع كسب المعركة في ليبيا.



وأكد تشاووش أوغلو، في لقاء متلفز على قناة "24 TV" التركية، أن حفتر ما زال بعيدا عن الحل السياسي في ليبيا.



وأفاد بأن دولا مثل الإمارات ومصر وفرنسا تواصل تقديم الدعم للجنرال الانقلابي.



وأوضح أن اعتداءات حفتر ازدادت خلال الآونة الأخيرة، ما دفع حكومة رئيس الوزراء فائز السراج إلى صدها، عبر شن هجوم معاكس والسيطرة على مناطق مهمة.



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واعتبر الوزير أن "السيطرة على الخط الساحلي من طرابلس حتى تونس، وعلى المطارات الدولية، والتقدم جوا وبرا، تؤشر في الواقع إلى عدم قدرة حفتر على كسب هذه المعركة".

وأضاف تشاووش أوغلو: "تركيا حافظت على التوازن في ليبيا، وإلا كان وضع البلد سيتحول إلى حرب شوارع".

وأكد أن تركيا ترغب في إيجاد حل سياسي يحتضن ليبيا بأسرها، مبينا أن السراج بذل ما بوسعه من أجل السلام.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.