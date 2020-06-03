إسرائيل تهدم 16 منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، 16 منزلا فلسطينيا، بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وتمت عملية الهدم، في منطقتين بدويتين، تقع الأولى شرقي الضفة، والثانية في جنوبها.

وقال عيد خميس، الناشط في مقاومة الاستيطان، لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، داهمت تجمع "عين الحجلة" البدوي، شرق مدينة أريحا (شرقي الضفة)، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة، وشرعت بعملية هدم للمنازل فيه.

وأشار إلى أن عملية الهدم طالت جميع المنازل المسقوفة بالصفيح في المنطقة، وعددها ثمانية.

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وندّد "خميس" بعملية الهدم، وأشار إلى أنها تأتي ضمن مخطط إسرائيل بضم منطقة الأغوار الفلسطينية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

وفي جنوبي الضفة الغربية، هدمت جرافات عسكرية ثمانية منازل في تجمع "المركز" البدوي جنوبي مدينة الخليل.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365 إن جرافات عسكرية هدمت المنازل دون إخطار مسبق للسكان، بدعوى البناء بدون ترخيص.

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