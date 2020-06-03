الجيش الليبي يقتحم مطار طرابلس بحذر تحسبا من الألغام

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، صباح الأربعاء، أن قواته باشرت اقتحام مطار طرابلس الدولي بحذر، لأن المعلومات تشير إلى وجود كميات كبيرة من الألغام زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بالمطار.



وقال مصدر عسكري بالجيش، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، "قواتنا بدأت الدخول واقتحام مطار طرابلس الدولي، بعدما أعطت غرفة العمليات أوامرها للقوات البرية بالتقدم".

وأوضح أن "التقدم سيكون حذرا، نظرا لورود معلومات تشير إلى وجود كميات كبيرة من الألغام التي قامت المليشيات بزرعها داخل المطار".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش رسميا، انطلاق عملية تحرير مطار طرابلس من مليشيا حفتر.

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ومطار طرابلس، كان مطارا دوليا يخدم العاصمة الليبية، ويبعد عنها حوالي 27 كم، ويقع في منطقة قصر بن غشير.

لكن تم إغلاق المطار وإيقاف العمل فيه منذ عام 2014، نظرا لأضرار كبيرة لحقت به نتيجة اشتباكات شهدها، آنذاك، بين قوات "فجر ليبيا" التي كانت تتبع الحكومة، ومليشيا الزنتان الموالية لحفتر.

وجرى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.