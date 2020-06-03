مسؤول يمني: الإمارات تدعم بمتمردين ولم تسهم بمؤتمر المانحين

عزيز الأحمدي / الخليج 365

قال مسؤول يمني بارز، الأربعاء، إن الإمارات لم تقدم مساعدة لبلاده في مؤتمر المانحين، بل تدعمه "بالمليشيا المتمردة" فقط.

جاء ذلك في تغريدة لمختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، عبر حسابه على "تويتر"، غداة مؤتمر المانحين لليمن، الذي نظمته السعودية افتراضيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأوضح الرحبي، أن الإمارات لم تقدم في مؤتمر المانحين دعما أو مساعدة لليمن لمواجهة تحديات الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد.

وتابع: "الإمارات لم تدعم اليمن إلا بمليشيا مسلحة متمردة في عدن (يقصد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي)، وتحاول السيطرة على جزيرة سقطرى (شرق)، وترسل المدرعات وتفتح سجونا سرية".

وحتى (7:20 ت.غ)، لم يصدر أي تعليق فوري من أبوظبي، ردا على اتهامات الرحبي.

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والثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية تعهد المانحين بتقديم نحو مليار و350 مليون دولار، لسد الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وتعهدت السعودية بتقديم 500 مليون دولار، في حين أن الإمارات (الشريك الثاني في تحالف عسكري باليمن) لم تعلن أي مساهمة خلال المؤتمر.

ويوجه مسؤولون يمنيون من حين لآخر، اتهامات للإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة محافظات أرخبيل سقطرى، وشبوة (جنوب)، وتعز (جنوب غرب).

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين.

فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.

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