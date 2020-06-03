الجيش الإسرائيلي يهدم تجمعا سكنيا شرقي الضفة

أريحا/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، تجمعا سكانيا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال عيد خميس، الناشط في مقاومة الاستيطان، لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، داهمت تجمع "عين الحجلة" البدوي، شرق مدينة أريحا، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة، وشرعت بعملية هدم للمساكن.

وأشار إلى أن عملية الهدم طالت جميع المساكن بالمنطقة.

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وأوضح أن التجمع البدوي، تسكنه ثمانية عائلات فلسطينية، في بيوت من الصفيح.

وندّد "خميس" بعملية الهدم، وأشار إلى أنها تأتي ضمن مخطط إسرائيل بضم منطقة الأغوار الفلسطينية.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

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