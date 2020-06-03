الجيش الليبي يعلن رسميا انطلاق عملية تحرير مطار طرابلس

ليبيا / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي رسميا، الأربعاء، انطلاق عملية تحرير مطار طرابلس من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، أورده حساب عملية "بركان الغضب" على "فيسبوك".

وقال قنونو: "نُعلن رسمياً بداية معركة تحرير المطار".

وأوضح: "تعليماتنا لقواتنا البطلة بالتقدم ومطاردة فلول ميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة داخل مطار طرابلس".

وأضاف قنونو: "قواتنا نجحت قبل يومين في إحكام الطوق حول مطار طرابلس؛ تمهيدا لتحريره وبسط سيطرة الدولة عليه".

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ولفت إلى أن قوات الجيش الليبي "تمكنت خلال هذا الأسبوع من استعادة كافة المعسكرات جنوب طرابلس بعد أن كانت بؤرا للمتمردين".

وتابع: "سلاح الجو نفّذ خلال الساعات الأخيرة 3 ضربات قتالية استهدفت سرية دبابات للميليشيات الإرهابية في قصر بن غشير ودبابة داخل مطار طرابلس".

ومطار طرابلس كان مطارا دوليا يخدم طرابلس، ويبعد عنها حوالي 27 كم، ويقع بالتحديد في منطقة قصر بن غشير.

لكن تم إغلاق المطار وإيقاف العمل فيه منذ عام 2014؛ نظرا لأضرار كبيرة لحقت به نتيجة اشتباكات شهدها، آنذاك، بين قوات "فجر ليبيا" التي كانت تتبع الحكومة الليبية ومليشيا الزنتان الموالية لحفتر. وجرى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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