الكويت: شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتية الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قال باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.