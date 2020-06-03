- 1/2
- 2/2
أوضح الإعلامي “صالح الصالح” أن اشهرة التي يبحث عنها الأطفال في اليوتيوب والتيكتوم يمارسها الكبار في تويتر والسناب شات، وأن الواثقون من أنفسهم لا يمارسون ذلك أبداً.
وأضاف “الصالح” عبر حسابه في تويتر ” مصطلحات خبير، مستشار، محلل، إعلامي، ناقد، وما شابهها، لا وجود لها على أرض الواقع، أغلبها بحث عن حظوة إجتماعية، وسعي لإشعار الآخرين بالأهمية. خبير بلا خبرة، مستشار بلا تخصص مهني، محلل لكل شيء، إعلامي لا يمتهن المهنة، ناقد لا يجيد النقد”
وأكد أنه يتفهم أن يكون “البايو” تعريفاً مهنياً أو علمياً خالصاً وكذلك عاماً لا إيضاح فيه، أو حتى ساخراً ونحوها. لكن البحث عن مسميات تُحاط بهالة معينة نقص وضعف. شهوة النجومية والشهرة التي يبحث عنها الأطفال في اليوتيوب والتيك توك يمارسها كبار في تويتر وسناب شات. “صبر جميل والله المستعان”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصالح” شهرة الأطفال يمارسونها الكبار في تويتر و سناب شات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.