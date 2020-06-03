“الصالح” شهرة الأطفال يمارسونها الكبار في تويتر و سناب شات

أوضح الإعلامي “صالح الصالح” أن اشهرة التي يبحث عنها الأطفال في اليوتيوب والتيكتوم يمارسها الكبار في تويتر والسناب شات، وأن الواثقون من أنفسهم لا يمارسون ذلك أبداً.

وأضاف “الصالح” عبر حسابه في تويتر ” مصطلحات خبير، مستشار، محلل، إعلامي، ناقد، وما شابهها، لا وجود لها على أرض الواقع، أغلبها بحث عن حظوة إجتماعية، وسعي لإشعار الآخرين بالأهمية. خبير بلا خبرة، مستشار بلا تخصص مهني، محلل لكل شيء، إعلامي لا يمتهن المهنة، ناقد لا يجيد النقد”

وأكد أنه يتفهم أن يكون “البايو” تعريفاً مهنياً أو علمياً خالصاً وكذلك عاماً لا إيضاح فيه، أو حتى ساخراً ونحوها. لكن البحث عن مسميات تُحاط بهالة معينة نقص وضعف. شهوة النجومية والشهرة التي يبحث عنها الأطفال في اليوتيوب والتيك توك يمارسها كبار في تويتر وسناب شات. “صبر جميل والله المستعان”.