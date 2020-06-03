تعليم عسير بلا مراجعين

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كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من جهودها لخدمة المستفيدين عن بعد من خلال الوسائط المخصصة لذلك .
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة أسهمت في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ، مثمنا تجاوب المستفيدين وتفاعلهم مع قنوات ووسائط الخدمة .
من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد أحمد عائض آل مفرح ، انه لا حاجة لحضور المستفيدين إلى مقر الإدارة ، ويمكن خدمتهم عن بعد من خلال بوابة تواصل الإلكترونية : https://tawasul.moe.gov.sa
والهاتف الموحد 19996 وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية و هاتف تعليم عسير الموحد
920004294 ، لافتا إلى أن فرق العمل في قطاعي البنين والبنات تتابع الطلبات والشكاوى والاستفسارات وتتواصل مع الإدارات والأقسام المعنية لتقديم التغذية الراجعة للمستفيدين في وقت وجيز وبجودة عالية وفقا للأنظمة والتعليمات .
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