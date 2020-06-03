ما الفئات التي لن يسمح بركوبهم القطارات وما الإجراءات الاحترازية داخلها؟

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بشار المالك، الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطارات للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والفئات التي لن يسمح بركوبهم.

وقال المالك في لقائه مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية”، إن أي شخص لا بد أن يمر بعملية الحجز؛ حيث تطرح عليه خلالها مجموعة من الأسئلة، حول أعراض لها علاقة بالفيروس أو مخالطة مصاب أو السفر خارج المملكة خلال 14 يومًا ماضية.

وأضاف أن أي شخص لا يعطي الإجابات الكافية لن يسمح له بركوب القطار، ولن يسمح كذلك بالركوب إلا لمن تجاوز المراحل المتعددة من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن المطاعم بداخل القطارات مغلقة ولن يسمح بتقديم الوجبات داخل المطعم، لكن الخدمة متاحة للراكب وهو في مقعده لتقليل حركة الركاب، مضيفاً أن نوعية الأطعمة والمشروبات المقدمة تغيرت فلن يتم تسخين الوجبات وستكون مقتصرة على الأطعمة المغلفة والموضوعة في أوانٍ لن يعاد استخدامها.