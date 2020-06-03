شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من قنصلية المملكة بالهند للمواطنين بسبب إعصار «نيسارغا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت قنصلية المملكة في مومباي، تنبيهاً مهماً للمواطنين الموجودين بولاية ماهارشترا الهندية، بضرورة توخي الحيطة والحذر مع رفع حالة التأهب بالولاية نتيجة اقتراب إعصار “نيسارغا” من سواحلها. وطالبت القنصلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ “تويتر”، بالبقاء في أماكن الإقامة متى ما كانت آمنة واتباع التعليمات الصادرة من السلطات الرسمية والتواصل بجوّال شؤون السعوديين في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.

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