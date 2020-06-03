وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن بيان لقصر الإليزيه، بأن ماكرون وتبون، اتفقا على "العمل في سبيل علاقة سلسة وإطلاق طموح للتعاون الثنائي في جميع المجالات".
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وكانت العلاقات الفرنسية الجزائرية قد توترت، الأسبوع الماضي، مجددا إثر قرار الجزائر استدعاء سفيرها في باريس، احتجاجا على بث قناة تلفزيونية عمومية فرنسية فيلم وثائقي حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر، رأت فيه منحى "استعماريا جديدا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استدعاء سفير الجزائر في فرنسا... مباحثات هاتفية بين ماكرون وتبون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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