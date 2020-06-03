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الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا للرئيس السيسي

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ونشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم، قرار الرئيس المصري رقم 247 لسنة 2020، والخاص ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.

© REUTERS / POOL

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قبل أيام عددا من القرارات الجمهورية للرئيس السيسي، والتي تضمنت تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة.

وشملت القرارات تعيين معاونين للنيابة الإدارية، وتعيينات بمحاكم الاستئناف، وأيضا تعيين بعض القضاة للعمل بالنيابة العامة لدى محكمة النقض لمدة سنة.

كما تضمنت قرار الرئيس السيسي تعديل أقدميات عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وترقية رئيس نيابة إدارية إلى درجة وكيل عام.

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