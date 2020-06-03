شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تكشف عن عدد المنشآت الممنوعة من مزاولة نشاطها حتى 28 شوال الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة الرياض عن منع 8787 منشأة تجارية من ممارسة نشاطها خلال الفترة من الثامن وحتى 28 شوال الجاري، التزامًا بالتوجيهات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه المنشآت تشمل 6409 محلات حلاقة، و346 مركزا رياضياُ، و1985 مشغلا للتزيين النسائي، و13 صالة سينما، و34 مقهى للمعسل والشيشة.

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