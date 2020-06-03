«التجارة» تستدعي 2586 مركبة «نيسان» لخلل في نظام مانع انغلاق المكابح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 2,586 مركبة نيسان من طراز (ماكسيما وباثفايندر) 2016- 2019، لخلل في نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.
وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حال استمرار إضاءة ضوء تحذير نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) أكثر من 10 ثوانٍ بعد بدء تشغيل المحرك، فلابد من التوقف فوراً عن قيادة المركبة والاتصال بالشركة.
ولفتت الوزارة إلى أن الشركة ستتكفل بنقل المركبة إلى أقرب مركز صيانة وإجراء الاصلاحات اللازمة لها وإعادتها للمستهلك مجاناً دون تحمل أي تكاليف.
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