البحرين : تسجيل حالة وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة مرتبطة بالاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع عدد حالات الوفاة في مملكة البحرين إلى 20 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان المتوفي وافد يبلغ من العمر 37 عاما كان لديه "أمراض وظروف صحية كامنة".

وأكدت ان المتوفي حصل على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص "وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج".