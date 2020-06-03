انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 89 سنتا ليبلغ 33.90 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 89 سنتا ليبلغ 33.90 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 33.01 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 1.25 دولار أي ما يعادل 3.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 39.57 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار أي ما يعادل 3.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.