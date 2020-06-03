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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناسا تحذر من كويكب يتعارض مساره مع مدار الأرض ويشكل خطراً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن كويكبا يقترب من كوكب الأرض، قد يمثل خطراً محتملا لأن مساره يتعارض مع مدار الأرض.
وأشارت ناسا في بيان نشره فرع من فروع الوكالة على موقعه الإلكتروني، إن الكويكب المعروف تحت رقم 163348 (أو 2002 NN4) ويبلغ قطره ما بين 250 و570 مترا، سيقترب من الأرض إلى الحد الأدنى من المسافة في 6 يونيو الحالي.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم" فإن خبراء الوكالة أشاروا إلى أن الكويكب المذكور لا يمثل هذه المرة خطورة بالنسبة للأرض لأن المسافة التي ستفصله عن الأرض تفوق المسافة ما بين الأرض والقمر 13 مرة، لكن مع ذلك، فإن هذا الكويكب يعد جسما فضائيا يمثل خطرا محتملا لأن مساره يتعارض مع مدار الأرض.
وتم اكتشاف الكويكب الذي يكمل دورة كاملة حول الشمس خلال 300 يوم تقريبا، في العام 2002.
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