شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: «الشرقية» تسجل ثالث أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند: إن الشرقية جاءت في المرتبة الثالثة بقائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف “المسند” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الشرقية سجلت درجة حرارة بـ 48.3 وسوف تبقى المنطقة متصدرة مناطق العالم في درجة الحرارة طول فصل الصيف، فيما تصدرت البصرة في العراق القائمة بدرجة حرارة بلغت 50.2م، في حين سجلت الكويت (49م).